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Aslanapa üretiyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde nufüsün dört katı hayvan yetiştirildiği bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:57
Aslanapa üretiyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde nufüsün dört katı hayvan yetiştirildiği bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım ve hayvancılık genelde babadan kalma klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Hayvancılığın ilçemizekonomisinde önemli bir yer tutmasının asıl sebebi doğal çevre şartlarıdır. İlçemiz ve köylerinde hayvancılık faaliyetlerinin en önemli kısmını, sığır ve koyun ağırlıklı hayvancılık oluşturmaktadır. Aslanapa ve köylerinde kişi başına ortalama 4 hayvan düşmektedir. Bu rakam ekonomik açıdan çok ciddi bir rakamdır.İlçemizde hayvancılık genel olarak mera hayvancılığına dayanmaktadır. Aslanapa merkez ve köyleri içerisinde bütün yerleşim birimlerinde hayvancılık faaliyeti sürdürülmektedir. Özellikle bölgede son yıllarda hızla artan kaz üretimi ilçeye ve köylerine ayrı bir gelir kapısı açmakta olup, ilçe ekonomisine çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bu alanda var olan potansiyeli geliştirmek için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayavancılıkta ekonomik açıdan, ilçemizde var olan Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası bizim için en büyük dayanaktır’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:57
  1. doğa

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