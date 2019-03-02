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Aslanapa Sağlık Merkezi çevre düzenleme çalışmaları

Aslanapa ilçesine, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce içinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan bin 400 metrekare alan üzerine kurulanmodern sağlık merkezinin çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:51
Aslanapa Sağlık Merkezi çevre düzenleme çalışmaları

Aslanapa ilçesine, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce içinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan bin 400 metrekare alan üzerine kurulanmodern sağlık merkezinin çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’Çağımız şartlarına uygun modern sağlık merkezinin çevre düzenleme çalışmaları belediye ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Asfaltçalışmaları, ışıklandırma çalışmaları, gerekli olan alt yapı çalışmaları, Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam etmekte. Ayrıca araç parkı için çalışmalarımız sürüyor.


İlçemize böyle bir sağlık tesisinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:51
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