Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi’nde aylardır acil poliklinik hizmeti verilemiyor Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 100 gündür acil poliklinik hizmeti verilmemesi tepkilere neden oluyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 100 gündür acil poliklinik hizmeti verilmemesi tepkilere neden oluyor.

Geçtiğimiz kurban bayramında da görevlendirme yapılmadığını belirten vatandaşlar, ’’Birçok kardeşimiz elini ayağını kestiği küçük yaralar için bile Kütahya merkez yada Çavdarhisar ilçemize gitmek zorunda kaldı. Şuan halen acil hizmeti verilmemekte. Gece köylerimizde yada ilçe merkezimizde hasta olduğunda ilçe merkezi yada Çavdarhisar ilçemize gitmek zorundayız. Bu çilenin bir önce bitmesini istiyoruz. Aslanapa ilçe devlet hastanesi sahipsiz bırakılmamalı. Yetkililer bir an evvel, 100 gündür hizmet vermeyen acil polikliniğini devreye sokmalıdır. Yıl 2019 ve biz sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanmak istiyoruz’’ dediler.(YD-EFE)

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