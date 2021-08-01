Aslan, yine bir Rumen'in peşinde

Galatasaray’da PSV Eindhoven hezimeti sonrasında acilen bir stoper alınması konusunda yönetim yeni bir harekata başladı.

Özellikle stoper mevkisinde Luyindama’nın gönderilip yerine daha efektif ve genç bir stoperin alınması konusunda yönetim rotayı İtalya’ya kırdı.

Son dönemde hem Cicaldau hem de Morutan transferleriyle Rumen futboluna yoğun ilgi gösteren Galatasaray teknik heyeti, şimdide 19 yaşındaki Radu Dragusin için Juventus kulübünün kapısını çalacak. İki yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer olan ve daha sonra A takıma kadar yükselen Dragusin için yönetim oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için resmi girişimlere başlayacak.

Fatih Terim’in de onay verdiği yıldız adayı için tüm gözler yönetimin yapacağı hamleye çevrilmiş durumda.