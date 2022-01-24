Aslan, transfer için düğmeye basıyor!

Galatasaray, Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile henüz galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, transfer için tüm imkanlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas, taraftarın tepkisini de göz önüne alarak transferde acil eylem planını hazırladı.

Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başında çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyetle tanışamazken, deneyimli çalıştırıcı da transfer için bir an önce adımların atılmasını istedi.

Cimbom, birçok bölgeye takviye düşünürken, forvet mevkisini de yıldız bir oyuncuyla doldurma kararı aldı.

Sarı kırmızılılar, Ukraynalı futbolcu Artem Dovbyk'i kış transfer döneminde kadroya katmak için çalışmalarına başladı. Ukrayna Ligi takımlarından SK Dnipro'da forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu da Galatasaray forması giymeye sıcak. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Dovbyk'i elinden kaçırmak istemeyen Cimbom, transfer için tüm şartlarını zorlayacak.1.89 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Sarı kırmızılı idarecilerin, Ukrayna ekibiyle pazarlıklara başlayacağı öne sürüldü.

Dovbyk, bu sezon Dnipro formasıyla 18 maça çıkarken, 14 gol ve 5 asistle oynadı. 6 kez milli olan Dovbyk, 2 de gol attı.