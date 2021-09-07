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Ekonomi ‘Aslan payı’ Hazine’nin
Ekonomi

‘Aslan payı’ Hazine’nin

OVP’ye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte en yüksek pay 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:29:00 -
‘Aslan payı’ Hazine’nin

 Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 189 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı, 111,2 milyar lirayla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88,3 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 80,4 milyar lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66,1 milyar lira ödenek ayrıldı.

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