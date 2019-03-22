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Aslan, “Belediye güvenilir ellerde olmalıdır”

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü’nün karanlıktan kurtulup aydınlığa kavuşmasına sayılı günler kaldığını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 14:16
Aslan, “Belediye güvenilir ellerde olmalıdır”

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü’nün karanlıktan kurtulup aydınlığa kavuşmasına sayılı günler kaldığını söyledi.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, ev toplantısına gittiği sırada elektriklerin kesilmesine tepki göstererek Şanlıurfa ve Karaköprü halkının bunları hak etmediğini belirtti. Her seçim döneminde bu elektrik sorununun çözülmesi için sözler verildiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, “Bu seçimde Karanlıkköprü için değil Karaköprü için hem Karaköprü’de hem de büyükşehirde Saadet Partisini destekleyeceğiz” diyen Aslan, “Biz şu anda Karaköprü’de birçok sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ulaşım problemi, imar problemi, yaşam alanı problemi var. Bütün bunlarla ilgili planlamamızı yapıp bu işi daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Çünkü ben ekiple çalışmayı çok iyi biliyorum. Sizlerle beraber çalışacağız” dedi.


Belediye güvenilir ellerde olmalıdır


Karaköprü’nün şehir merkezi olduğunu belirten Essum Aslan,“Şu anda Karaköprü’de şehrin merkezindeyiz. Yolların durumu malum. Elektrik sorunu hala çözülmedi. Çok uzun sözler konuşmanın dışında bir şey söyleyeceğim. Belediye güvenilir ellerde olmalıdır. Malınıza sizden daha fazla sahip çıkacak birinin olması gerekiyor. Belediye bütçesi hepinizin malıdır ve belediye başkanı olacak kişinin buna bekçi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Sizlere söz veriyoruz


Belediye kaynaklarının hizmette en verimli şekilde kullanılması için belediye başkanının bu işi bilmesi gerektiğini vurgulayan Essum Aslan, “Belediye başkanı olacak kişinin temel sorunları çözmesi gerekiyor. Sizlerle beraber hareket etmesi ve sizlerin yanında olması gerekir. Bu konuda elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Belediye bütçesi her ay açıklanacak, İhaleler canlı yayında yapılacak, her ay kendimizi denetleteceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:16
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