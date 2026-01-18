  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme! Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar? Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı. Sanal kumar Türkiye'yi çökertiyor! Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi Trump, yine ibreleri tersine çevirdi: Maduro’ya yaptığı eşkıyalığı şimdi İran’da deniyor PKK ve SDG'den alçak infaz: Tabka'da silahsız esirleri katlettiler! 102 bin vatandaşa yeniden tapu alma imkanı doğdu 2B'de yeni fırsat Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Aktüel Asla yaptırmıyorum! Ünlü şarkıcı Ceylan'dan estetik itirafı: Fena madara oldu...
Aktüel

Asla yaptırmıyorum! Ünlü şarkıcı Ceylan'dan estetik itirafı: Fena madara oldu...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asla yaptırmıyorum! Ünlü şarkıcı Ceylan'dan estetik itirafı: Fena madara oldu...

Sosyal medyada eğlence konusu haline gelen Ünlü şarkıcı Ceylan'ın estetik itirafı magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Asla dolgu yaptırmıyorum demişti.

Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemde değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alırken son yaptığı itiraf ile sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimi kullanıcılar bu itirafa inanmadı.

Sık sık yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemde olan Ceylan....

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'

Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum.

Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi.

Estetik iddialarına isyan eden Ceylan'a sosyal medyada yorum yağdı! Asla yaptırmıyorum itirafı eğlence konusu haline geldi.

Yıllar içindeki değişimi ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan, yaptırdığı estetiklerle büyük değişim geçirdiği dikkatten kaçmadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23