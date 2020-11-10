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Ekonomi ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı
Ekonomi

ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır" - "Bu belirsizlik ortamında piyasalara güven verici ortamın sağlanması hem moral olarak hem de ileriye yönelik olarak yatırımcının güven duygusunu artıracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:38:34 -
ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır." açıklamasını yaptı.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan’ı tebrik eden Aydın, Kovid-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz yansımalarının devam ettiği bir dönemde finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadelenin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Aydın şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemiz önemli ekonomik potansiyelleri ve jeostratejik konumu ile yükselen ekonomiler arasında ayrı ve özel bir yere sahiptir. Ne var ki, her ne kadar pandemi nedeni ile ülkemize yönelişler görülse de ülkelerin tedbir amaçlı içe kapanmaları dolayısıyla dünya genelinde küresel anlamda ekonomik olarak daralmanın sürdüğünü görebilmekteyiz. Haliyle bu olumsuzluğun ülkemize de yansımaları olmaktadır. En büyük yansıması da belirsizlik ortamıdır.

Bu belirsizlik ortamında piyasalara güven verici ortamın sağlanması hem moral olarak hem de ileriye yönelik olarak yatırımcının güven duygusunu arttıracaktır. Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır."


- "Üstün muvaffakiyetler diliyoruz"


Aydın, katma değerli yüksek teknolojik ürünlerin yerlileştirilmesi yönünde finansa erişim imkanlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, kur sapmalarının belirli bir düzene sokulması ve enflasyonu baskılayıcı tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İş dünyası olarak pandemi sürecinde devletin gücünü vermiş olduğu desteklerle yanlarında hissettiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Lütfi Elvan bakanımız da çok deneyimli ve tecrübesi yüksek bir bakanımız. Bu yeni dönemde geçmişte atılan doğru temellerin üzerine inşa edilecek güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye’yi şimdiden görebilmekteyiz. Bu vesile ile sayın bakanımıza iş dünyası adına tebriklerimizi iletiyor, üstün muvaffakiyetler diliyoruz."

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