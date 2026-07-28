ASKON Öncülüğünde "Genç Girişimcilere Dijital Gelecek" Programı Tamamlandı

İki yıl süren proje kapsamında genç girişimcilere dijital dönüşüm, e-ticaret, uluslararası ticaret ve girişimcilik alanlarında uygulamalı eğitimler verilirken, proje sonunda kalıcı bir eğitim kaynağı niteliğindeki Dijital Girişimcilik Araç Seti (Toolkit) de hayata geçirildi.

Gençleri Dijital Dünyanın Gerektirdiği Yetkinliklerle Buluşturduk

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKON Genel Sekreteri Fatih Furkan AKKAYA şunları ifade etti;

‘’Genel Başkanımız Orhan Aydın’ın genç girişimcilere verdiği öneme binaen üniversite-sanayi iş birliklerinin yanı sıra, uluslararası ve dönemsel eğitim programlarına da ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajans yönetiminde gerçekleştirilen bu proje ile genç girişimcilerin güçlü iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları dijital araçlara, uluslararası iş ağlarına ve uygulamalı bilgiye erişimlerini artırmayı amaçladık. Bu kapsamda gençlere; dijital pazarlama, e-ticaret, pazar araştırması, finansal planlama, sosyal medya yönetimi, dijital girişimcilik araçlarının etkin kullanımı konularında uygulamalı eğitimler verdik. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden genç girişimciler, iş insanları ve akademisyenler aynı platformda buluşturularak uluslararası iş birliği ağlarının güçlendirilmesine katkı sağladık. Bu vesileyle Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı'na, partner sivil toplum örgütlerine ve katılımcı gençlerimize teşekkür ediyoruz. Neslimizin ihyası için uluslararası çapta projeler yapmaya devam edeceğiz."

Uluslararası Deneyim ve Ortak Akıl Bir Araya Geldi

Proje kapsamında iki önemli uluslararası eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. İstanbul'da düzenlenen eğitim programında katılımcılar Meta Business Suite, Shopify, Google Trends, SEMrush, Canva ve Trello gibi günümüz dijital iş dünyasında yoğun olarak kullanılan araçlarla uygulamalı çalışmalar yaptı. Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ise genç girişimciler teknoloji firmalarını ziyaret ederek uluslararası ticaret ekosistemini yerinde inceleme fırsatı buldu. Köln Ticaret Odası ve Startup Cologne ekosistemiyle gerçekleştirilen temaslar sayesinde katılımcılar uluslararası girişimcilik kültürünü yakından tanıdı.

Proje Dünyanın Her Yerindeki Girişimci Gençlerin Kullanımına Açıldı

Türkiye Ulusal Ajans yönetiminde ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin en önemli çıktılarından biri ise Dijital Girişimcilik Araç Seti (Toolkit) oldu. Eğitimlerde elde edilen bilgi ve deneyimler katılımcıların geri bildirimleriyle zenginleştirilerek yaklaşık 80 sayfalık kapsamlı bir kitapçığa dönüştürüldü. Aynı içerik YouTube video anlatım serisiyle desteklenerek dünyanın her yerinden ücretsiz erişime açıldı. Böylece proje süresince edinilen bilgi ve tecrübelerin proje tamamlandıktan sonra da genç girişimciler tarafından kullanılabilmesi sağlandı. Proje kapsamında ayrıca Avrupa Birliği tarafından tanınan Youthpass belgeleri de girişimcilere takdim edildi.