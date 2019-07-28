ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın Türkiye temsilcisi oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası’nın Türkiye temsilcisi oldu. İmza töreninde konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Ben buradan Türk iş dünyasına bir çağrıda bulunarak Malezya özelinde özellikle durmalarını isterim. Malezya Türk iş insanlarının Güney Asya, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya açılması için jeopolitik üst olarak tüm vasıfları üzerinde bulundurmaktadır. Bugün ekonomik gelişmişlik üzerine güzel verilere sahip başta Malezya olmak üzere Türk iş insanları için tedarikçilik noktasında Malezya ve Endonezya Çin’e alternatif oluşturabilir. Hakeza Malezyalı iş insanları da Avrupa ülkelerine, Afrika, Ön Asya ve Arap yarımadasına açılımda Türkiye’yi jeopolitik üs olarak kullanabilirler” dedi.

Aydın, Malezya Devlet İnsan Kaynakları Departmanı Başkanı Yabrs Tuan Hajı Mohd Farıd’e günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmedildiği yağlı tablo çalışmasını hediye etti.