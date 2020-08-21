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Aktüel ASKON Genel Başkanı Aydın: "Paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacak"
Aktüel

ASKON Genel Başkanı Aydın: "Paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacak"

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz’de Sakarya Bölgesi’nde milli ve yerli imkânlarla keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz, Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesine ve bağımsız politikalarını yürütmesine büyük katkılar sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:19:17 -
ASKON Genel Başkanı Aydın: "Paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacak"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır. Ülkemize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz bölgesinde keşfedilen doğal gaz yatağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karadeniz’de Sakarya Bölgesi’nde milli ve yerli imkânlarla keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, muasır medeniyetler seviyesine erişmesine ve bağımsız politikalarını yürütmesine büyük katkılar sağlayacağını belirten Aydın, şu ifadeleri aktardı:

"Doğal gaz, 21. yüzyılın en büyük enerji kaynağı. Ülkemiz, yılda 50 milyar dolar civarında petrol ve doğal gaza ödeme yapıyor. Elektrik santrallerinin çalışması bile doğal gaza bağlı. Elektrik fiyatının düşmesi A'dan Z'ye tüm sektörleri olumlu etkileyecektir. Türkiye ilk kez kendi yerli ve milli imkânları ile yıllardır başarılamayan bir keşfi başarmıştır. Yerlileşmeye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gördük. Allah’ın izni ile bu keşif yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız cebimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır. Ülkemize hayırlı ve bereketli olsun."

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