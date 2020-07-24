ASKON Başkanı Aydın'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Aydın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması hakkında bir açıklama yaptı.

Aydın, Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılmasını milletçe yıllardır beklediklerini belirterek, bu mabedin bir ibadethane olarak hizmet vermesine tüm kesimlerin saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Aydın, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul’un fethi ile birlikte fethin sembolü olarak cami vazifesi gören Ayasofya’nın 86 yıldır ibadethane özelliğinden çıkartılarak müze olarak kullanılması milletçe içimizde büyük bir yara olarak duruyordu. Bu 86 yıllık süre içerisinde sessiz minareleri ile mahzun bir yapıyı görmekteydik.

Hamdolsun içişlerimize müdahaleye varacak şekilde açıklamalar yapılmasına rağmen büyük devlet olmanın iradesi ile sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Ayasofya fetihle birlikte almış olduğu misyonunu tekrar sürdürerek bir ibadethane olarak milletimize hizmet edecektir. Bu karara tüm kesimlerin saygı göstermesini bekliyoruz. Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun."