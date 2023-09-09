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Kobi Asko’dan stratejik yatırım
Kobi

Asko’dan stratejik yatırım

Yeniakit Publisher
2023-09-09 20:44:00 -
Asko’dan stratejik yatırım

ASKO Holding, ABD’li firma Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

İstanbul-Kökenlerini Konukoğlu ailesinin yüzlerce yıllık ticaret ve sanayi kültüründen alan ASKO Holding, personel yükseltici platform ve ekipmanları üreten Amerika Birleşik Devletleri (ABD) firması Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı. ASKO Holding bu girişimi ile iş ve tarım makinaları sektöründe global bir marka olmanın temellerini güçlendirdi.

Hy-Brid Lifts ile yapılan stratejik ortaklıkla ASKO Holding, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerini, daha geniş bir pazarda piyasaya sunma yolunda büyük bir adım atmış oldu. Gaziantep, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerde toplamda 700 bin metrekareye yakın üretim alanı bulunan ASKO, ABD’de bir üretim tesisini bünyesine katmış oldu.

Tarım makinaları sektöründe Başak Traktör ve Başak Agri, iş makinaları sektöründe MST İş Makinaları, ELS Lift, Mastaş, enerji sektöründe Starkgen ve GES; teknoloji sektöründe de Robutel gibi markaları ile hizmet veren ASKO Holding, Türkiye’nin genç ve enerjik sanayi kuruluşları arasında yer alıyor.

ASKO hali hazırda personel yükseltici platformlar üreten ELS Lift’in, ayrıca iş makinaları ve teleskobik yükleyicilerle ataşmanlarını da üreten MST İş Makinaları’nın sahibidir. Bu ortaklık Hy-Brid Lifts’in ürün yelpazesini genişletecek ve tüm alanlarda hızlandırılmış büyüme için işletme sermayesi sağlayacak.

ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, "Hy-Brid Lifts’i ve yetenekli çalışanlarını ASKO ailesine kattığımız için çok heyecanlıyız. Hy-Brid Lifts’in yenilikçi yüksek kaliteli ürünler üretme geçmişi ve yerleşik bayi ağına sahip olmasıyla bu yatırım, ASKO’nun global pazarlara daha fazla açılma ve ABD’de genişleme stratejisine uyuyor" dedi.
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Sami Konukoğlu, bu girişimin özellikle Türkiye’den yapılacak ihracat hamlesini güçlendireceğini belirterek, “ASKO çatısı altında dünya pazarlarına yeni ürünler sunarken, buradan öğrendiklerimizle Ar-Ge, satış ve servis ağlarımızı da mükemmelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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