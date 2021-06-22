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Medya Aşkın Tarifi dizisinde tepki çeken sahne! Vatandaşlar çileden çıktı
Medya

Aşkın Tarifi dizisinde tepki çeken sahne! Vatandaşlar çileden çıktı

Kanal D'de ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisinde bir sahne izleyenlerin tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:56:00 -

Televizyon kanallarında her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Aşk, ihtiras, aldatılma, ahlak dışı olaylar, toplumu zedeleyen unsurlar, bitmek bilmezken bu kez nimete saygızılık yapılmaya başlandı.

Son olarak Star Tv'de yayınlanan ve kısa sürede final yapma kararı alan Sol Yanım dizisinde tuvalette yemek yenmesinin senaryolaştırıldığı sahne izleyenlerin tepkisini çekmişti. 

Bu kez Aşkın Tarifi dizisinde benzer bir olay gündeme geldi. Dizide erkek ve kadın karakterler hareket halindeki bir araca yetişmeye çalışırken Naz, elindeki ekmeği fırlatıyor. Yere düşen ekmeği öpüp yerden kaldıran bir topluma böyle bir sahnenin gösterilmesi vatandaşlar tarafından 'milli değerlere saygısızlık' olarak yorumlandı.

Söz konusu sahne sonrası vatandaşlar, 'Nimeti eşya gibi kullanıyorlar. Bu nimet, istediğiniz zaman atacağınız, tutacağınız bir şey değil' yorumları yaparak dizi yapımcısına tepki gösterdi.

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Yorumlar

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bu igrenc dizileri finanse edenler laikcilerin gece gündüz sövdükleri körfez araplari bae ve suud münafiklari. O3 medya bunlardan biri.
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kanal 7'de nermin soytarılığı gavur fox'ta ekmeğe hakaret! devam edin böyle allah verir müstehakınızı!
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