Aşkın Tarifi dizisinde tepki çeken sahne! Vatandaşlar çileden çıktı

Televizyon kanallarında her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Aşk, ihtiras, aldatılma, ahlak dışı olaylar, toplumu zedeleyen unsurlar, bitmek bilmezken bu kez nimete saygızılık yapılmaya başlandı.

Son olarak Star Tv'de yayınlanan ve kısa sürede final yapma kararı alan Sol Yanım dizisinde tuvalette yemek yenmesinin senaryolaştırıldığı sahne izleyenlerin tepkisini çekmişti.

Bu kez Aşkın Tarifi dizisinde benzer bir olay gündeme geldi. Dizide erkek ve kadın karakterler hareket halindeki bir araca yetişmeye çalışırken Naz, elindeki ekmeği fırlatıyor. Yere düşen ekmeği öpüp yerden kaldıran bir topluma böyle bir sahnenin gösterilmesi vatandaşlar tarafından 'milli değerlere saygısızlık' olarak yorumlandı.

Söz konusu sahne sonrası vatandaşlar, 'Nimeti eşya gibi kullanıyorlar. Bu nimet, istediğiniz zaman atacağınız, tutacağınız bir şey değil' yorumları yaparak dizi yapımcısına tepki gösterdi.