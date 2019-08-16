0553 313 94 23

ASKİ’den kurban atıkları temizliği

Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğünün su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşların, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı’na attığı ortaya çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:10
ASKİ’den kurban atıkları temizliği

Kurban Bayramı öncesi ASKİ Genel Müdürlüğünün su ve dere yataklarına kurban atığı atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşların, kestikleri hayvanların atıklarını Ankara Çayı’na attığı ortaya çıktı.


Başkentlilerin ihbarları üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, kötü kokuya ve çevre kirliliğine neden olan kurban atıklarını gün boyu yaptığı çalışma sonrası temizledi.



Toplum sağlığını tehdit ediyor


Toplum sağlığını tehdit eden ve su kaynaklarına zarar veren kurban atıkları ve çöpler, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iş makineleriyle temizlendi.


Tarihi Akköprü üzerinde Ankara Çayı’na atılan atıkları yoğun bir çalışma sonrası toplayan ASKİ ekipleri, bu atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürdü.



Para cezası var


ASKİ yetkilileri, kurban atıklarının su kaynaklarını kirlettiği ve haşerelerin çoğalmasına neden olduğu uyarısında bulunurken, hayvan kesiminde tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilerin tespiti halinde ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre zabıta ekiplerince 153 TL idari para cezası uygulanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzellik merkezine silahlı saldırı
    1. Güzellik merkezine silahlı saldırı
    2. "Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35..
    3. Saldırıların ardından 124 bin Türkiye..
    4. Başakşehir’de futbolcular ve teknik..
    5. Sarımsak festivalinde halk oyunları..
    6. Lütfi Bergen’den evlilik karşıtı..
    7. Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    8. Kuzeyşehir 5’inci etap için kura..
    9. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    10. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    11. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    12. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    13. Tatil için geldiği memleketinde..
    14. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    15. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    16. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    17. BiP’ten bir rekor daha
    18. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    19. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    20. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    21. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    22. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    23. ŞSM’de açık hava konseri
    24. Azmiyle engelleri aştı
    25. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    26. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    27. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    28. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    29. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    30. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor