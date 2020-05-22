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Ekonomi

‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan Bayramında da devam ediyor

Nestlé Pure Life’ın, bir arada olamasak da paylaşma ruhunu yaşatabileceğimizi, ihtiyacı olanlara yardım elimizi uzatabileceğimizi gösteren “Askıda Su” uygulaması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:41:13 -
‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan Bayramında da devam ediyor

Nestlé Pure Life’ın, bir arada olamasak da paylaşma ruhunu yaşatabileceğimizi, ihtiyacı olanlara yardım elimizi uzatabileceğimizi gösteren “Askıda Su” uygulaması devam ediyor. “Çorbada bizim de suyumuz olsun” diyen Nestlé Pure Life, “Askıda Su” uygulamasıyla Ramazan Bayramı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.


Nestlé Pure Life’ın, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, Ramazan ayı boyunca İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da telefon veya mail aracılığıyla su siparişi veren ihtiyaç sahiplerine ücretsiz su temin ettiği “Askıda Su” uygulaması Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor.


Nestlé Pure Life Marka Müdürü Melike Karagöz Askıda Su uygulamasıyla ilgili, “Çorbada bizim de suyumuz olsun diyerek başladığımız, 2 x 5L’den oluşan 5.000 adet suyumuzu ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı hedeflediğimiz Askıda Su uygulamamız ile ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Biz de Askıda Su uygulamamızı Ramazan Bayramı boyunca sürdürmeye karar verdik. Bu sayede sağlıklı ve güvenli suyumuzu ücretsiz olarak bize ulaşan ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırmış olacağız.” dedi.


“Askıda Su” uygulamasına katılmak isteyenlerin, 444 08 44 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden Nestlé Pure Life Tüketici Hizmetleri ile irtibata geçmeleri ve Askıda Su siparişi vermeleri yeterli.

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