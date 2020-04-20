ASKi hizmetleri internete taşındı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı bir önlem daha aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgına karşı virüsün görüldüğü ilk andan itibaren tedbirleri en üst seviyede uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu önlemlere bir yenisini daha ekledi. Artık ASKİ’nin yeni abonelik alma, abonelik değişikliği, abonelik kapama ve ödeme sorgulama hizmetleri internet üzerinden online olarak yapılabilecek.

Vatandaşların evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları için çok sayıda önlem alan ve bunları 7 gün 24 saat uygulayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısı kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü’nün abonelikle ilgili iş ve işlemlerini online platforma taşıdı.

Hizmete açılan online işlemler platformuyla vatandaşlar ASKİ şubelerine gitmeden www.aydinaski.gov.tr üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecekler. Vatandaşların online işlemler platformuna girerek evlerinden çıkmadan yeni abonelik alma, abonelik değişikliği, abonelik kapama ve ödeme sorgulama gibi hizmetleri gerçekleştirebilmesi sağlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgının yayılmasının önlenmesi için sosyal izolasyonun önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların su aboneliğiyle ilgili işlemlerini şubelere gitmelerine gerek kalmadan yapabilecek olmalarının virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için atılan adımlardan olduğunu belirtti.