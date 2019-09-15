Kasım ayı celp döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler askerlik yerlerinin belli olacağı tarihe çevrildi. Askerlik yapacakları yeri merak eden binlerce vatandaş, konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım ayı celp dönemi yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayı celp dönemiyle ilgili duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları (askerlik yerleri) Millî Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-Devlet üzerinden Yükümlülere duyurulacak. Er adayları e Devlet'in "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" sayfasına gerekli bilgileri girerek kasım ayı celp dönemi yerini görüntüleyebilecek.

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru

1. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına qlınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay

aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.



3. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıkarına müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanlar mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.



4. 7179 sayılı askeralma kanununun 23'üncü maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir.



5. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden Yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

6. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;



a. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.



b. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

C. Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri ptt şubelerinden veya Ptt kartı ile ptt matiklerden alabileceklerdir.

7. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.



8. 7179 sayılı askeralma kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

9. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.