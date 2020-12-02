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Gündem Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2021 Şubat celp dönemi sonuçlar
Gündem

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2021 Şubat celp dönemi sonuçlar

Şubat celp sonuçları öğren | Pek çok kişi askerlik celp tarihlerini araştırıyor. Şubat ayında askere gitmek isteyenlerin başvurularını 30 Kasım'da tamamladı. Peki, 2021 askerlik yerleri açıklandı mı? | E devlet askerlik yerleri | Şubat askerlik yerleri

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:40:00 -
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2021 Şubat celp dönemi sonuçlar

Son dönemde pek çok kişi askerlik celp tarihlerini araştırıyor. Peki, şubat celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2021 Şubat celp dönemi sonuçlar

Şubat celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Askerlik yerlerinin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Elbette, koronavirüs salgınının seyri bu durumu etkileyecektir. Gelen bilgilere göre 15-23 Ocak 2021 tarihleri arasında şubat celp dönemi askerlik yerlerinin belli olması bekleniyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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