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Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı?
Yaşam

Askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerliğim nereye düştü, askerlik nereye düştü nasıl öğrenirim, askerlik nereye çıktığı ne zaman belli olur? Soruları kasım ayında askere alınacak yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ile er ve erbaşlar tarafından merak edilmekte. Peki askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nereden öğrenilecek? Bu soruların cevabı içni gözler bir yandan Milli Savunma Bakanlığı ve e devlet askerlik sorgulama sayfasında.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:45:00 - 2020-10-08 10:29:22
Askerlik yerleri açıklandı mı?

Son dakika: Askerlik yerleri ne zaman belli olur? Vatani görevini yapacak gençler hangi birliğe düşeceklerini heyecanla beklemekte. 12 ay olan askerlik süresi yapılan düzenleme ile 6 aya düşürüldü. Yeni askerlik düzenlemesi ile yedek astsubaylık getirildi. 6 aydan sonra isteyen bir altı ay daha yapabilmekte bunun karşılığında ise belirli oranda maaş bağlanılmakta. Bunun yanında askerliğini 12 ay yapacaklara pek çok haklar da tanınmakta. Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik de kalıcı hale geldi. Belirli şartları yerine getiren ve açıklanan ücretin ödenmesi durumunda bedelli askerlikten de yararlanılmakta. Asker alımlarına ilişkin celp dönemleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanmakta. MSB Kasım Celp dönemi için geri sayım sürüyor. 

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım ayında askere alınacak asker adaylarının askerlik yerlerine ilişkin heyecanı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Kasım ayında askere alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er-erbaşlar için askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi açıkladı. 

Askerlik yerleri nereden öğrenilecek?

Askere gidecek asker adayları askerliklerinin nereye düştüğün e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi girilerek öğrenilebilicek. Milli Savunma Bakalığı seçim ve sınıflandırma sonuçlarını 23 Ekim 2020 tarihinde yine e-devlet üzerinden açıklayacak. e devlet askerlik yeri sorgulamak için tıklayınız.

Yedek Subay/Astsubay askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Er-Erbaş askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Erbaş/Er (İkinci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (Üçüncü Grup): 24 Aralık 2020 tarihinde e devlet üzerinden açıklanacak.

Askeri birliklere ne zaman teslim olunacak?

Asker yerleri açıklanmasıyla birlikte askeri birliklere teslim tarihleri de belli olacak. Askeri yerlerin açıklandığı belgede hangi birliğe düştüğünü yanında birliğe teslim olunacağı tarih de belirlenmiş olunacak.

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