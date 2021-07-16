Askerlik yerleri açıklandı!

Askerlik yerleri ile ilgili MSB ASAL üzerinden yapılan açıklamada temmuz, ağustos ve eylül sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda yedek subay ve astsubay adayları ile erbaş ve erlerin askerlik yerleri e-devlet üzerinden erişime açıldı.