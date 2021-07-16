Askerlik yerleri açıklandı!
Askerlik yerleri ile ilgili MSB ASAL üzerinden yapılan açıklamada temmuz, ağustos ve eylül sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda yedek subay ve astsubay adayları ile erbaş ve erlerin askerlik yerleri e-devlet üzerinden erişime açıldı.
Temmuz, ağustos ve eylül ayında silahaltına alınacak erbaş ve erler ile temmuz ayında göreve başlayacak yedek subay ve astsubay adaylarının Askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Ağustos dönemi sınıflandırma duyurusunda tüm detayları paylaşmıştı. İşte adayların sonuçlara ilişkin bilmesi gerekenler…
Askerlik yerleri açıklandı! MSB Asal e-devlet askerlik yeri sorgulama
Sınıflandırma duyurusunda yer alan bilgilere göre askerlik yerleri 16 Temmuz’da e-devlet üzerinden erişime açıldı.
Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup er ve erbaşlar 26-27-28 Temmuz tarihlerinde,
2. grup er ve erbaşlar 16-17-18 Ağustos tarihlerinde,
3. grup er ve erbaşlar 13-14-15 Eylül tarihlerinde sevk edilecekler. Adaylar aynı tarihler içerisinde de kovid-19 testlerini yaptırmak zorundalar.
Sevk işlemlerine ilişkin tüm detaylar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Aynı şekilde sınıflandırma sonucu da e-devlet’ten öğrenilecek.