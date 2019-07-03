Askerlik yeri nasıl öğrenilir? E-Devlet 99/3 askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri belli oldu. Asker adayları nerede askerlik yapacağını merak ediyor. Askerlik yer, nasıl öğrenilir sorgulaması yapılıyor. Askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte E-Devlet 99/3 askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri açıklandı. Önümüzdeki celp döneminde silah altına alınacak olan yükümlüler için Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada askerlik yerlerinin 2 Temmuz tarihinde erişime açılacağı duyurulmuştu. Askerlik yerlerini sorgulamak isteyen adaylar E-devlet üzerinden Er sınıflandırma sonucu ekranı üzerinden Askerlik yapacağı yeri öğrenebilecek.

Askerlik yeri sorgulama esnasında adayların karşısına çıkan ekran üzerinde kışlalara teslim olacakları tarihler de yer alacak.

E-DEVLET ASKERLİK CELP SORGULAMA

Ağustos 2019 6 Aylık Er Celbi Sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. 2. Bu celp döneminde sınıflandırılan vatandaşlarımızdan; a. Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında, b. İkinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet’ten veya askerlik şubelerine müracaat ederek alabileceklerdir.