Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik kaç ay oldu?

Askerlik süresi, vatani görevini yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. 'Askerlik kaç ay, uzadı mı?' soruları yanıt arıyor. Askerlik süresi uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Askerlik süresi uzadı mı?

Askerlik süresi değişti mi?

Bilindiği üzere son olarak alınan kararda yeni sistemle beraber kişilerde öğrenim durumu gözetmeksizin askerlik süresi er ve erbaşlar için 6 ay olarak uygulamaya geçmişti. Yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay süreyle görevlerini yerine getiriyor. Şuan için ise bu sürenin uzatılmasına dair bir karar bulunmuyor.

2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;

Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.

Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getiriliyor.