Askerlik ne zaman ve ne kadar kısalacak? Askerlik süresinde son dakika son durum

Yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bedelli askerliğin çıkmasından sonra kamuoyunda normal askerlik süresinin de düşürülmesi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Milli Savunma Bakanlığı'na hem de Genelkurmay Başkanlığı'na askerlik süresinin kısaltılması konusunda talimat verdi. Yeni askerlik süresine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi. Peki askerlik ne kadar kısalacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkar? Askerlik süresi ne kadar olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik süresinde son dakika son durum haberleri...

Tek tip askerlik yasası hakkında son gelişmeler neler? Askerlik süresi kısalacak mı?Henüz zorunlu askerlik hizmetini yapmayan gençlerin araştırdığı ve 'tek tip askerlik' ya da 'yeni askerlik sistemi' gibi isimlerle anılan ve askerlik sürelerini düzenleyecek yasanın ne zaman çıkacağı, vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya dair tüm detaylar ve son açıklamaların yer aldığı haberimiz.

“3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları söylemişti: “Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9’da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız.”

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, “Önümüzdeki günlerde yeni askerlik sistemine yönelik çalışmamızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.” dedi. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için aylık 600 lira gibi bir ücretin verilebileceği iddialar arasında yer alırken, aile desteği verilebileceği de konuşulan bir diğer konu oldu.

Yeni askerlik sisteminde 4 temel prensip

Kalın'ın açıklamasında bazı ayrıntılar dikkat çekti; 6, 9, 12 ay şeklinde farklı askerlik türleri üzerinde Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada 4 temel prensip var. Birincisi öngörülebilirlik, ikincisi ihtiyaçlar, üçüncüsü yükümlülerin eğitimi, dördüncüsü bütün bir sistemin sürdürülebilir olması. Bununla ilgili detaylı bir hazırlık yapılıyor. Bugün kabineye arz edildi. Ardından kamuoyu ile paylaşılacak.” dedi.

Yeni Askerlik sistemi yasası ne zaman Meclis'e gelir?

Yeni askerlik sisteminde, temel askerlik süresinin iki aydan daha az olması bekleniyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor.