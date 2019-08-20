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Askerlik borçlanmasının sonucu herkes için farklı

Murat Özdamar, bir okurumuzun askerlik borçlanmasına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:58
Askerlik borçlanmasının sonucu herkes için farklı

Soru: Ben 15.06.1971 doğumluyum. 6.2.1989 SSK girişim var. Ay sonuna göre toplam 5701 prim günüm var. Son 3,5 yılı SSK’da doldurmama da 275 gün kaldı. Askerlik borçlanması yaparsam yaş ne kadar geriye gelir. En erken nasıl emekli olurum? Osman G.

Cevap: Bir kimse sigortalı çalışması sonrası askere gitmiş olabileceği gibi ilk defa sigortalılığı askerden sonra başlamış da olabilir. İlk defa sigortalı olduktan sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yapsalar bile emeklilik yaşı değişmez, sadece prim gün artışına bağlı emekli maaşı yükselir. Ancak askerlik yaptıktan sonra ilk defa sigortalı olanlar askerlik sürelerini borçlanırsa ilk sigortalılık tarihi borçlanılan süre kadar geriye gider ve bu sigorta başlangıç tarihi değişikliği sigortalıyı bir bazen de iki yaş daha erken emekli yapma işlevi görür. Okurumuzun cevabına dönersek doğum tarihi ve ilk defa sigortalı olduğu tarihe baktığımızda askere gitmeden önce sigortalı olduğu anlaşılıyor. Buna göre askerlik borçlanması yapması emeklilik yaşını değiştirmeyecek. 51 yaşını tamamlaması ve en az 5450 gün prim ödemesi şartıyla emeklilik hakkını kazanabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:58
  1. prim günü
  2. SSK
  3. Askerlik borçlanması
  4. En erken nasıl emekli olurum?
  5. sigortalı çalışma
  6. emeklilik yaşı
  7. emekli maaşı

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