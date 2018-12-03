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Askerlik borçlanmasını bu yıl yapan kazançlı

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, askerlik borçlanmasıyla ilgili gazetemize yöneltilen bir soruyu cevapladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
Askerlik borçlanmasını bu yıl yapan kazançlı

Soru: Benin emekliliğime 4 ay kaldı. Dört ay sonra askerlik borçlanması ödersem emekli olabileceğim. Ödemeyi 4 ay sonra yapsam bir kaybım olur mu? Gökhan T.

Cevap: Sigortalılar bazen emeklilik yaşı bir sene öne gelsin diye bazen de prim gün eksiği tamamlansın diye askerlik borçlanması yaparlar. Askerlik borçlanması için ödenecek tutar, borçlanma müracaat tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2018 yılında borçlanma müracaatı yapanlar için ödenecek bir günlük borçlanma tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32’si yani 21,65 TL. Borçlanmanın geçerli olması için toplam borçlanma tutarının bir ay içinde ödenmesi gerekir. 2019 yılında asgari ücret artacak. Üstelik bu artış enflasyon oranlarının yüksekliğine bağlı olarak biraz da yüksek olacak. Bu nedenle bu yıl sonuna kadar borçlanma yapanlar 2019 yılında borçlanma yapanlara göre yaklaşık yüzde 25 oranında kazançlı olur.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
  1. askerlik borçlanması
  2. emeklilik yaşı
  3. prim gün eksiği
  4. asgari ücret
  5. borçlanma müracaatı
  6. borçlanma tutarı

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