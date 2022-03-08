Askerlik borçlanması nedir, şartları neler, nasıl yapılır, başvruru nereye? Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi?

Askerlik borçlanması nnedir, nasıl yapılır? Vatani hizmet görevini yerine getirmek için askerlik hizmetini yapanlar, bu süre içinde sigortalarını ödeyememekte. Emekli olmak isteyenler askerlkte geçen sürelerinin tamamını ya da bir kısmını prim tutarını ödeyerek emekliliğini aşağıya çekme imkanına sahip olmakta. Peki 2022 askerlik borçlanması ne kadar? Askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? Sigortalı olan kişiler, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması emekliliği ne kadar aşağıya çeker?

Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Ancak sigortalıyken askere gittiyseniz borçlanma sadece prim gün sayınızı etkiler, emeklilik yaşını öne çekmez.

ASkerlir borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021’de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.

Askerlik borçlanması nereye yapılır, nasıl ödenir?

Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?

Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,

Yedek subay okulunda geçen süreleri,

Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri,

Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.