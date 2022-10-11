Askerlik borçlanması avantaj sağlar mı?

Soru: Benim sigorta başlangıcım 18.6.2000 tarihidir. Şu ana kadar 7025 gün SSK primi ödedim. Askerliği 1997 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanmasının benim emekliliğime ne gibi bir faydası olur? İsmail V.

Cevap: Askerlik borçlanmasının sadece emeklilik yaşına değil emekli maaş miktarına da katkısı olur. Askerlik sigortadan önce ise askerlik borçlanması yapılırsa ilk defa sigortalı olunan tarih borçlanılan süre kadar geriye gider. Sigorta başlangıcınıza göre normalde 7000 gün primle 60 yaşında emekli olabilecekken askerlik borçlanması ödemeniz halinde sigorta başlangıcı 18.12.1998 tarihine geleceğinden 5975 gün primle 58 yaşında emekli olabileceksiniz. Ayrıca askerlik borçlanması yapmakla 18.12.1998-18.06.2000 tarih aralığı için 540 günlük sigorta hizmeti kazanabileceksiniz. Hem işe girişin geriye gitmesi hem de prim günü kazanmanız nedeniyle emekli maaşınızda da artış meydana gelecek. Sizin borçlanma yapmanız halinde EYT’li denilen grup içine girmeniz ve EYT yasasında düzenlenecek imkanlardan yararlanmanız da mümkün olabilecek.