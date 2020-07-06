Askerlerini oraya gönderen ABD’den kritik Almanya kararı

Brigitte Freihold'un, sol üyesi olduğu Almanya Federal Meclis'e sunduğu soru önergesine açıklık getirildi.

Amerika'nın, Almanya'da bulunan 34 bin 500 askerinden 9 bin 500'üne geri çekilmesi talimatı vermesinin tartışmaları hala sürüyor.

10 yılda 1 milyarlık ödeme

Federal meclis üyesi Freihold'un soru önergesine açıklık getiren hükümet, ABD birliklerinin Almanya'da konuşlandırılması için son on yılda yaklaşık 1 milyar Euro ödediğini açıkladı.

ABD askerinin Almanya'da kalması için inşaat önlemleri için yapılan ödeme miktarının 648,5 milyon Euro’yu bulduğu ve savunma maliyetleri için ise 333,9 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtildi.

Berlin yönetimi tehdit edilmişti

ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı uyguluyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.