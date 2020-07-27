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Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:03:00 - 2020-07-27 09:35:30
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit

Kaza, Karaman karayolu, Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.

 Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.''

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