  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Askeri vesayet demokrasinin sibobudur” demişti! Özlem Gürses'in 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
Gündem

‘Askeri vesayet demokrasinin sibobudur” demişti! Özlem Gürses'in 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "askeri vesayet demokrasinin ve cumhuriyetin sibobudur" diyen CHP'li Halk TV'nin sunucusu Özlem Gürses'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere göz kırparak "Bence uyuyalım" dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:42:00 - 2021-01-25 13:50:47

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100'de katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanmıştı. Gürses, askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" demişti. Gürses'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de attığı bir tweet ortaya çıktı.

Askeri vesayet özlemini dile getirmiş

Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan ancak TDDD'nin attığı konumla rezil olan askeri vesayet özlemcisi Gürses, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de askeri vesayet özlemini sosyal medya hesabından dile getirmiş.

"Bence uyuyalım"

Demokrasi için tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı yüzlerce şehit, binlerce yaralı verdiğimiz gecede Gürses'in 'Bence uyuyalım' dediği ortaya çıktı. Sözde özgürlük ve demokrasi çığırtkanlığı yapan Gürses darbe girişimi gecesi "İç barış, dostlarımızı artıracağız dedikleri buymuş demek ki... iyi geceler, bence uyuyalım. Çıkıp birbirimizi vuracak halimiz yok" tweetini atarak demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici'den sert tepki: Bir siyasi partimiz bunu yapmalı
Gündem

Destici'den sert tepki: Bir siyasi partimiz bunu yapmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ..
Kendi kalesine gol attı, takımdan ayrıldı
Spor

Kendi kalesine gol attı, takımdan ayrıldı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, son dakikada kendi kalesine gol atan Juniour Morais’in arkadaşlarıyla vedalaştığını belirtti..
Bir ülkeyi karıştıran mesaj! Görenler dondu, kaldı
Dünya

Bir ülkeyi karıştıran mesaj! Görenler dondu, kaldı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs ile temaslı kişilere yönelik geliştirilen filyasyon sistemi arızalandı. Yüzlerce kişiye giden 'Pozitif vakalar i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay