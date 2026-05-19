Askeri üsse terör saldırısı: 7 asker hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde terör saldırısında 7 asker yaşamını yitirdi.
Nijerya yine terör saldırılarıyla gündemde. Ulusal basındaki haberlere göre, Lakurawa terör örgütü üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı İllela bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.
