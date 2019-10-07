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Askeri operasyon öncesi kritik açıklama: Ankara’dan emir bekliyoruz

Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara’dan emir bekliyoruz" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:04
Askeri operasyon öncesi kritik açıklama: Ankara’dan emir bekliyoruz

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştireceği olası askerî harekâtına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaş tatbikatı yaptı. ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara’dan emir bekliyoruz" dedi.

DHA'nın geçtiği habere göre son bir hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.

Savaş tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.

"PKK’nın kökünü kazıyacağız"

ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ve operasyona hazır olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Fırat’ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara’dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde, biz oraya gitmeye hazırız. Bizim askerlerimiz iyi bir eğiçtim sürecinden geçtiler. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat’ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat’ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat’ın doğusundan PKK’nın kökünü kazıyacağız."

Özgür Suriye Ordusu güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına da katılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:04
  1. Ankara
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı
  6. Seyf Ebubekir

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