THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama

Hakkari-Van Karayolu'nda mühimmat taşıyan TIR'da, fren balatalarının alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangında TIR'ın dorsesinde bulunan askeri mühimmat büyük bir gürültü ile patladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama

Hakkari-Van Karayolu'nun 20'nci kilometresinde askeri eskort eşliğinde mühimmat taşıyan TIR'da, fren balatalarının alev almasıyla yangın çıktı. Çıkan yangında TIR'ın dorsesinde bulunan askeri mühimmat büyük bir gürültü ile patladı, araç kullanılamaz hale geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na askeri mühimmat taşıyan tırda, Erziki Köprüsü mevkiinden geçerken yangın çıktı. Tırın fren balatalarının alev alması nedeniyle çıkan yangın sırasında, sürücü ve yanındaki 1 kişi, araçtan atlayarak kurtulmayı başardı.

Tırın dorsesinde bulunan mühimmat ise büyük bir gürültü ile patlayarak etrafa saçıldı. Patlama sonucu tır demir yığını haline gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Van-Hakkari Karayolu patlama nedeniyle uzun süre araç geçişine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Nisan günü saat 23.30 sıralarında ilimiz merkez Erziki Köprüsü mevkiinde, Van ilinden Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na mühimmat taşıyan tırın fren balatalarının alev alması sonucu yangın çıkmıştır. Tırın dorsesinde bulunan mühimmatın yangın nedeniyle patlayarak çevreye saçılması sonucu, Van-Hakkari Karayolu vatandaşların güvenliği açısından Yeniköprü ve Depin Yol Kontrol Noktaları arasında trafiğe kapatılmıştır.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangından etkilenmeyen mühimmatın başka bir araca nakledilmesi, çevreye saçılan patlamamış mühimmatların aranması ve kontrol altına alınması için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Van-Hakkâri Karayolu tekrar trafiğe açılacaktır" denildi.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
  1. Van
  2. van
  3. Hakkari
  4. Çukurca
  5. 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!