Askeri mühimmat deposunda patlama! Yaralılar var

Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.



Bilgin, çıkan hafif orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.

Bilgin, "Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.