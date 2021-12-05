Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek zirve, savunma sanayisi profesyonelleri, akademisyenleri, karar vericileri ile askeri personeli buluşturacak. Yaklaşık 1200 katılımcıyı aynı çatı altında toplayacak etkinlikle, savunma sanayisindeki imkanlar da değerlendirilecek. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan, bu yıl ilk kez hayata geçirilecek ve iki gün sürecek zirvenin, askeri lojistiğin gelecek vizyonunu karşılayacak inovatif çözümler ve yaklaşımlarla ilgili bilgi alışverişi için fırsat sunacağını söyledi. Askeri lojistiğin bu sektörün belkemiği konumunda olduğunu vurgulayan Atalan, şu değerlendirmede bulundu: “Askeri lojistik 400 milyar dolarlık bir hacme sahip. Günümüzde bir güç çarpanı olan askeri lojistik, sadece sınır ötesi operasyonlar, iç güvenlik harekatları gibi ulusal ya da yerel bir kavramı tanımlamanın çok ötesine geçti.”