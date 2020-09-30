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Gündem Askeri disipline uymayan Acun'un adamı Murat Ceylan 2 yıl hapis istemiyle mahkemeye çıktı
Gündem

Askeri disipline uymayan Acun'un adamı Murat Ceylan 2 yıl hapis istemiyle mahkemeye çıktı

Acun Ilıcalı’nın en yakın adamı Murat Ceylan, Erzincan'da bedelli askerlik yaptığı sırada, terhis olmasının ardından sosyal medyadan paylaştığı koğuş videosu nedeniyle "Emre itaatsizlik" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle mahkemeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:29:00 - 2020-09-30 13:33:18
Askeri disipline uymayan Acun'un adamı Murat Ceylan 2 yıl hapis istemiyle mahkemeye çıktı

Yabancı kaynaklı programları devşirerek Türkiye’de pazarlayarak kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın programların sıklıkla boy gösteren Murat Ceylan, hakim karşısında çıktı.

Erzincan'da bedelli askerlik yapan Ceylan, terhis olduktan iki gün sonra 23 Aralık 2019 tarihinde  koğuş videosu paylaşmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Ceylan, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmada hakim karşısına çıktı. Murat Ceylan duruşmaya avukatı Begüm Güngör ile birlikte çıktı.

Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan'ın incelenen sosyal medya paylaşımlarında kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar bölgesinde yatakhaneye girip "Evet, herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu. Şimdi size bir şey göstericem" dediği ve herkesin "Mavişim" şarkısını söylediği kaydedildi.  

Hakim karşısına çıktı

İddianamede Murat Ceylan'ın alınan savunmasına da yer verildi. İfadesinde bahsi geçen videoyu kedisinin paylaşmadığını savunan Ceylan, olay akşamı karşı koğuştaki askerlerin kendisine sürpriz hazırladıklarını, ismini hatırlamadığı bir arkadaşının kamerayı eline verdiğini ve televizyondaki gibi giriş yapmasını istemesi üzerine isteğini yerine getirip içeri girdiğini, herkesin pijamalarını giymiş olduğunu ve yüzlerini boyadıklarını anlattı.

Ceylan, Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Mahkemenin Ceylan'ın ifadesini, yargılamayı yapan Erzincan mahkemesine yollayacağı belirtildi.

Ceylan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım" ifadelerini kullandı.

3 aydan 2 seneye kadar hapsi istenen Murat Ceylan "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.

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