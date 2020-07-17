Askeri birlikte koronavirüs alarmı! 670 kişi karantinada
Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'ndaki koronavirüs vakaları sonrası karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi.
Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi.
Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen askerler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarına yerleştirildi.
Karantinadaki asker sayısı 670'e yükseldi
Yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan toplam asker sayısının 670'e yükseldiği öğrenildi.