Askeri araç motosikletle çarpıştı! Can kaybı var Aydın'da İlçe Jandarma Komutanlığına ait kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına ait 09 JAA 144 plakalı kamyonet, Turanlar Mahallesi mevkisinde Gencer Sözer'in (71) kullandığı 09 KY 819 plakalı motosikletle çarpıştı. Müdahaleler yetersiz kaldı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sözer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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