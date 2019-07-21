Askeri araç motosikletle çarpıştı! Can kaybı var
Aydın'da İlçe Jandarma Komutanlığına ait kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.21 Temmuz 2019 Pazar 16:24
Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına ait 09 JAA 144 plakalı kamyonet, Turanlar Mahallesi mevkisinde Gencer Sözer'in (71) kullandığı 09 KY 819 plakalı motosikletle çarpıştı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sözer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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