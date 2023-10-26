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Gündem Askeri araç devrildi: Yaralılar var
Gündem

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:35:00 -
Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar kaza yerine gelerek yetkililerden bildi aldı.
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