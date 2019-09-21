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Askere alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Ekim, Kasım ve Aralık'ta silah altına alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sonucu bekleyen yükümlüler tarafından araştırılıyor. Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur veya askerlik yerleri belli oldu mu sorularının cevapları son günlerde internette sıklıkla aranan konualar arasındaki yerini alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre 99/4 döneminde askere gideceklerin Kasım ayı celp dönemleri için tarih açıklaması yapıldı. Peki, askere alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 99/4 askerlik celp yerleri açıklandı mı? 2019 celp tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:56
Askere alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Ekim, Kasım ve Aralık'ta silah altına alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sonucu bekleyen yükümlüler tarafından araştırılıyor. Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur veya askerlik yerleri belli oldu mu sorularının cevapları son günlerde internette sıklıkla aranan konualar arasındaki yerini alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre 99/4 döneminde askere gideceklerin Kasım ayı celp dönemleri için tarih açıklaması yapıldı. Peki, askere alınacak hükümlülerin sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? 99/4 askerlik celp yerleri açıklandı mı? 2019 celp tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama E-Devlet aracılığıyla yapılacak. Sonuçlar, 23 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre;

Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde,

er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde,

ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde,

üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:56
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