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Askerde terhisler başladı mı? Erdoğan’dan yeni askerlik sistemi için hayırlı olsun mesajı

Yeni askerlik sisteminin ne zaman çıkacağına ilişkin hem askerlik görevini yapan silah altındaki askerler tarafından hem de asker adaylarının merakla beklediği yeni askerlik yasasına ilişkin son dakika açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yeni askerlik yasasında yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek. Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı yeni askerlik sistemi…

13 Haziran 2019 Perşembe 13:55
Askerde terhisler başladı mı? Erdoğan’dan yeni askerlik sistemi için hayırlı olsun mesajı

Yeni askerlik sisteminin ne zaman çıkacağına ilişkin hem askerlik görevini yapan silah altındaki askerler tarafından hem de asker adaylarının merakla beklediği yeni askerlik yasasına ilişkin son dakika açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yeni askerlik yasasında yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek. Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek. İşte Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı yeni askerlik sistemi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerliksisteminin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:55
  1. Askerde terhisler başladı mı?
  2. Erdoğan’dan yeni askerlik sistemi için hayırlı olsun mesajı
  3. yeni askerlik sistemi nasıl olacak
  4. yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek

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