Asker ve madenciler bölgeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleri sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı.

Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanığı'ndan askerler de havalimanının genel havacılık bölümünde toplandı. Arama kurtarma ekipleri ve askerler özel uçak seferleriyle AFAD'ın yönlendireceği deprem bölgelerine gidecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan maden işçileri deprem sonrası iş yerlerine gelerek gönüllü olarak deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmak istedi. TTK Üzülmez Müessesesi'nde 20 kişilik ilk ekip, kurtarma ekipmanlarıyla birlikte bölgeye sevk edildi.

Arama kurtarma ve göçük açma çalışmalarında profesyonel olan maden işçilerinden oluşan ekip, tam teşekküllü olarak hazırlanarak acil olarak Kahramanmaraş'a yola çıktı.

Temennilerinin en az can kaybı olması olduğunu belirten maden işçileri, "Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Madenciler olarak bölgede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Temennimiz bu felaketin en az hasar ile atlatılması. Acımız büyük, Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekibi hazırlıkların ardından acil olarak bölgeye sevk edildi.