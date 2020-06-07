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Gündem

Asker uğurlamasında bakın kaç kişiye virüs bulaştı! Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, tedbirin azaldıkça tehtidin arttığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:49:00 - 2020-06-07 20:10:41
Asker uğurlamasında bakın kaç kişiye virüs bulaştı! Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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Yorumlar

Vatan

2.dalgayı beklemiyoruz dediniz sayın bakanım 30000 in üzerinde hasta var ülkede
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