Asker uğurlamasında bakın kaç kişiye virüs bulaştı! Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, tedbirin azaldıkça tehtidin arttığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."
İşte günlük koronavirüs tablosu: