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Dünya Asker sokağa indi! Cumhurbaşkanı Conde'ye darbe girişimi
Dünya

Asker sokağa indi! Cumhurbaşkanı Conde'ye darbe girişimi

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye darbe girişimi gerçekleştirildi. Hükümetin feshedildiği ve sınırların kapatıldığı belirtilirken Cumhurbaşkanı Conde'nin askerlerle olan görüntüleri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 17:02:00 - 2021-09-05 17:18:03
Asker sokağa indi! Cumhurbaşkanı Conde'ye darbe girişimi

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

Görüntüler paylaşıldı

Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Hükümet feshedildi

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

 

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