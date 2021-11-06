Asker kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay asker kurabiyesi tarifi
Annelerin askere giden oğulları için yapıldığı söylenir. İşte asker kurabiyesi tarifi...
Annelerin askere giden oğulları için yapıldığı söylenir. İşte asker kurabiyesi tarifi...
Malzemeler
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı kuru üzüm
- 1 çay bardağı kırılmış ceviz
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket kabartma tozu
- 1 adet portakal rendesi
- 1 adet portakalın suyu
- 1 tatlı kaşığı limon suyu karbonatın üzerine sıkılacak
- Aldığı kadar un
Yapılışı
Bütün malzemelerle yumuşak bir hamur yoğurun. Limon büyüklüğünde yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 c fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.