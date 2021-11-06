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Kadın - Aile Asker kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay asker kurabiyesi tarifi
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Asker kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay asker kurabiyesi tarifi

Annelerin askere giden oğulları için yapıldığı söylenir. İşte asker kurabiyesi tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:10:00 - 2021-11-06 12:12:16
Asker kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay asker kurabiyesi tarifi

Annelerin askere giden oğulları için yapıldığı söylenir. İşte asker kurabiyesi tarifi...

Malzemeler

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 1 çay bardağı kırılmış ceviz
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet portakal rendesi
  • 1 adet portakalın suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu karbonatın üzerine sıkılacak
  • Aldığı kadar un

Yapılışı

Bütün malzemelerle yumuşak bir hamur yoğurun. Limon büyüklüğünde yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün. 200 c fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

 

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