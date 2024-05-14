Asker kaçakları polisi yaraladı!
Küçükçekmece’de yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahıslar, polise zorluk çıkartarak direnmeye başlayınca çıkan arbedede 1 polis yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis timi, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı.
Bu sırada polis ekibi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polise yumruk attı
Araçtan inmeleri sonrasında üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başlayan şahıslardan B.G., polis memuru S.A.’yı burnuna yumruk atarak yaraladı.
Diğer şahıs C.K. de polis memuru O.B.’nin belindeki şarjörü alarak ona vurmaya başlayınca ortalık karıştı.
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4 kişi gözaltına alındı
Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu B.G. ve C.K. ile birlikte U.K. ve S.G., kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
Ardından araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar tütüne karıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.
Aramaların ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs, emniyete götürüldü.
Asker kaçağı çıktılar
Emniyette “görevli memuru mukavemet” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından toplamda 9 adet suç kaydı olan şahıslardan ikisinin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.