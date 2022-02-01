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Yaşam Asker eğlencesinde havaya ateş açan magandaya suçüstü!
Yaşam

Asker eğlencesinde havaya ateş açan magandaya suçüstü!

İstanbul Fatih'te asker eğlencesi sırasında, aracın camından dışarıya çıkarak tabancayla havaya ateş açan maganda bekçiler tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:43:00 -
Asker eğlencesinde havaya ateş açan magandaya suçüstü!

Fatih’te asker eğlencesi sırasında aracın camından dışarıya çıkarak tabancayla havaya ateş açan maganda, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Magandanın polise yakalandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih’in Kocamustafapaşa Mahallesi’nde asker eğlencesi sırasında kimlik bilgileri öğrenilemeyen şehir magandası, ağzında sigarayla aracın camından çıkarak eğlenmeye başladı. Şehir magandası, çevrede bulunan insanlara aldırış etmeden ara sokak içerisinde eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. Tam bu sırada o bölgede bulunan gece kartalları olarak bilinen bekçiler tabancaya el koyarak magandayı ve araçta bulunan arkadaşlarını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Havaya ateş açan maganda hakkında işlem yapıldı

Magandaya, ‘Meskun mahalde ateş etme, trafiği tehlikeye düşürmek ve ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı. Magandanın havaya ateş açtığı ve bekçilere yakalandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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