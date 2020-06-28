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Asker eğlencesi için sokağı kapattılar! Polis müdahale etti

İstanbul Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağı kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 04:35:00 -
Asker eğlencesi için sokağı kapattılar! Polis müdahale etti

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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